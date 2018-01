Ações foram o melhor investimento em agosto Pelo terceiro mês seguido, o investimento em ações foi o mais rentável. A valorização de 2,09% em agosto assegurou à Bolsa de São Paulo a liderança da corrida de investimentos. Também pelo terceiro mês o dólar comercial, com baixa de 3,59%, foi a pior aplicação. No balanço do ano, o dólar aparece na penúltima posição, com valorização de 0,90%, atrás da Bolsa, com 2,55%. O ouro ocupa a última colocação no ano, com perda de 0,52%. As melhores aplicações de renda fixa foram os fundos DI, que renderam 1,24% bruto e ganharam da inflação de 1,22% em agosto pelo IGP-M. O CDB, com 1,22%, empatou com a inflação, mas todos os demais tiveram uma remuneração negativa, abaixo do IGP-M.