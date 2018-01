Ações: fundos caem menos Os fundos de ações estão conseguindo melhor desempenho que a média das ações da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Escolha adequada de papéis e aplicações em renda fixa ajudam os fundos a terem melhor rentabilidade. É comum em períodos de perdas maiores nas Bolsas os gestores trocarem parte dos investimentos em ações por títulos de renda fixa. No acumulado do ano, a Bovespa acumula perda de 16,18%. No mesmo período, a média dos fundos de ações teve perdas de 2%, segundo levantamento da Anbid (Associação Nacional dos Bancos de Investimento). Agora, observe na tabela abaixo que o rendimento varia muito de acordo com a classificação do fundo de ação. Os chamados fundos passivos, que se comprometem a acompanhar o movimento da Bovespa, acumulam em média perdas de 9% no ano. Os resultados de maio vão na mesma direção, com os fundos tendo melhor desempenho que o Ibovespa. Mas já dá para perceber que os gestores dos fundos tomaram medidas preventivas. Em maio, a Bovespa acumula perdas de 7,8%. Os fundos passivos tiveram no período perdas de 1,3%. É um indicativo claro que os gestores não estão fazendo gestão passiva, ou seja: apenas reproduzindo e acompanhando a carteira Ibovespa. Apesar das perdas dos fundos de ações, o investidor está suportando o risco sem se apavorar. Em meio, os saques superaram os depósitos, nestas carteiras, em apenas R$ 69,86 milhões. Isso representa apenas 0,4% do patrimônio das carteiras, considerando a posição no final de abril. E no ano, a captação ainda é positiva, em modestos R$ 14,49 milhões, mas não deixa de ser interessante ver que o investidor brasileiro não se apavorou com as perdas das últimas semanas. Tabela de rentabilidade Rentabilidade Nominal % Fundos no dia no mês No ano Setoriais 2,26 -1,53 -2,59 IBOVESPA Ativo 4,14 -2,24 -8,73 IBOVESPA 4,03 -1,31 -9,01 IBA 3,59 -0,66 -6,23 IBX 3,75 -1,57 -8,30 Outros 1,12 -0,49 1,12 Total Fundos de Ações 2,19 -0,95 -2,00 Fonte: Anbid Tabela de captação PL atual Captação Líquida - R$ milhões Fundos R$ milhões no dia no mês no ano Ações Setoriais 1.442,00 2,07 -4,82 198,19 IBOVESPA Ativo 4.289,65 1,29 -22,26 220,96 IBOVESPA 940,85 6,86 -5,99 32,97 IBA 430,59 0,10 -5,69 -125,08 IBX 487,52 0,96 2,86 107,63 Outros 11.634,60 -4,53 -33,95 -420,18 Total Fundos de Ações 19.225,21 6,75 -69,86 14,49 Fonte: Anbid