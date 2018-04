Ações na Europa caem com bancos e preocupações econômicas As ações negociadas no mercado europeu fecharam em queda nesta quarta-feira, puxadas por papéis do setor bancário e petrolífero, que caíram com preocupações de mais perdas e piora do cenário econômico. Wall Street digeria mudanças no pacote do setor financeiro de 700 bilhões de dólares. O índice das principais ações européias FTSEurofirst 300 fechou em queda de 3,4 por cento, a 853 pontos. Credit Suisse puxou a queda dos bancos, levando um tombo de 8,8 por cento com conversas sobre uma grande perda de negócios. O banco se recusou a comentar. O banco francês Natixis mergulhou 13,5 por cento, depois de ter informado que sua unidade de núcleo de investimentos bancários teve grandes problemas no último mês, enquanto Barclays, Standard Chartered, Deutsche Bank e Société Générale também registraram perdas. Swiss Life desabou 20 por cento depois de advertência sobre lucros e ING perdeu 3,9 por cento depois de ter registrado a primeira perda trimestral. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Henry Paulson, afirmou que estava recuando da proposta de comprar ativos hipotecários ruins com os 700 bilhões de dólares do pacote de ajuda aprovado pelo Congresso norte-americano. Paulson disse que pretende fazer novas injeções de capital em instituições financeiras para equiparar aumentos de capital privado. "Isso está trazendo muito incerteza ao mercado, criando uma idéia de que o Tesouro não sabe o que está fazendo", disse Philippe Gijsels, estrategista do Fortis em Bruxelas. A maior rede de varejo de eletrônicos dos Estados Unidos, a Best Buy, cortou a sua previsão de lucro para o ano fiscal de 2009, ressaltando um cenário fraco de gastos do consumidor. Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em queda de 1,52 por cento, a 4.182 pontos. Em FRANKFURT, o índice DAX recuou 2,96 por cento, para 4.620 pontos. Em PARIS, o índice CAC-40 caiu 3,07 por cento, para 3.233 pontos. Em MILÃO, o índice Mibtel encerrou em baixa de 2,25 por cento, a 15.833 pontos. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou queda de 2,97 por cento, para 8.646 pontos. Em LISBOA, o índice PSI20 teve recuo de 1,41 por cento, para 6.510 pontos. (Reportagem de Sitaraman Shankar)