Ações novatas recuperam perdas Após a derrocada no segundo semestre do ano passado, as ações novatas da Bovespa conseguiram recuperar, já no primeiro semestre deste ano, as perdas sofridas no auge da crise. As informaçës são do estudo feito pela Economática, a pedido do Estado, com 93 empresas que fizeram oferta inicial de ações entre 2006 e julho de 2008. Estas companhias tiveram valorização de 81,2% entre janeiro e junho deste ano, mais do que recuperando a perda de 41,1% do segundo semestre de 2008. Na mesma comparação, o grupo das ações mais negociadas na bolsa teve valorização de 30,8%, após perdas de 29,8%.