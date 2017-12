Ações Petrobrás: ganho de 95% com alta do dólar Os investimentos em ações da Petrobrás acumulam rendimento de 95% desde sua criação, em agosto do ano passado. Nas últimas semanas, grande parte do ganho se deve à alta do dólar que eleva o preço do petróleo e, por conseqüência, aumenta a receita da empresa. Em agosto, os recursos investidos nas ações ordinárias da empresa poderão ser movimentados e ainda assim se ganhará o desconto de 20% na compra das ações. De acordo com dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), os fundos com recursos do FGTS rendem, em média, 95,38%; e os com recursos próprios, 96,62%.