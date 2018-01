Ações pouco negociadas serão favorecidas Estudo do Banco Fleming Graphus mostra que a provável saída das ações da Telesp e da Tele Sudeste Celular do Índice Bovespa, em razão da troca desses papéis pelos Brazilian Depositary Receipts (BDRs) da Telefónica, provocará realocação de recursos na Bolsa de valores de São Paulo (Bovespa). Também foi analisado o impacto da saída das ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Telesp Celular do Índice, ocorrida na semana passada, por conta da operação de recompra dos papéis pela Portugal Telecom, controladora da empresa paulista. Telesp PN, Telesp ON, Tele Sudeste Celular PN e Telesp Celular ON respondiam por 17,123% da carteira do Ibovespa, em vigor desde maio. Como esses papéis já saíram ou poderão sair do Ibovespa, os investidores que têm o Índice como referencial de rendimento vão destinar recursos que estavam nesses papéis para as ações que continuarem no Índice. O Fleming Graphus tomou por base o patrimônio de mais de R$ 19,4 bilhões dos fundos de ações. O estudo estima como pode ser o impacto sobre as ações do Ibovespa se 17,123% desses recursos - R$ 3,3 bilhões - forem realocados para os papéis que permaneceram no Índice, levando em conta o volume negociado de cada ação. Quanto menor a facilidade de negociação do papel, maior deve ser o impacto sobre o preço Tomando-se a Inepar PN como exemplo, se Telesp PN, ON e Tele Sudeste PN saírem do Índice, Inepar PN poderá responder por 0,889% da nova carteira. Considerando a média diária de negociação da ação na semana de 28 de abril a 2 de maio, seriam necessários 41,24 pregões para que o papel absorvesse os recurso. Haveria uma pressão compradora forte sobre o papel, resultando em uma possível valorização. Porém, Inepar é um papel pouco negociado. É possível que muitos fundos nem se interessem em comprá-lo. Já Eletrobrás PNB responde por 6,764% do Ibovespa. Com poucas negociações, podem ser necessários 20,61 pregões para absorver recursos que seriam destinados para o papel. A alta da ação pode ser expressiva. No caso das ações preferenciais Petrobrás, que é bastante negociada, seriam necessários apenas 6,88 pregões, ou seja, o impacto sobre esse papel tende a ser menor.