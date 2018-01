Ações refletem recuperação da indústria A recuperação da indústria no Brasil se reflete positivamente no mercado de ações. Pertencem ao setor industrial todas as empresas com ações negociadas em Bolsa de Valores que tiveram os melhores resultados de lucratividade, faturamento e reversão de prejuízo no último trimestre de 1999. Segundo levantamento da consultora Economática divulgado na última edição da revista Bovespa, o lucro das companhias de capital aberto cresceu 50% nos nos últimos três meses do ano, e os principais responsáveis por esse resultado foram as empresas não financeiras. Entre os destaques estão Votorantim Celulose e Papel (VCP), com valorização de 538,5%, após queda de 38,8% em 1998, e Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), com alta de 177%, depois de elevação de apenas 1,60% em 98. A retomada da indústria se mantém desde agosto do ano passado, e a perspectiva para este ano é otimista. Mas os especialistas recomendam cautela: não se deve simplesmente comparar dados positivos com períodos em que a indústria esteve no fundo do poço.