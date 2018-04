Ações sobem com impulso de plano da China As ações européias fecharam em alta nesta segunda-feira, influenciadas pela alta nos preços de commodities e pela divulgação de um plano de estímulo econômico da China de quase 600 bilhões de dólares. Entretanto, os mercados fecharam longe dos patamares mais altos do dia, com dúvidas sobre se o plano era suficiente para evitar um profundo declínio da economia global. O índice FTSEurofirst 300 das principais ações européias fechou com alta de 0,86 por cento, a 922 pontos, bem abaixo da alta máxima do dia de 945 pontos. Este foi o oitavo dia de ganhos nos últimos dez dias do índice pan-europeu de ações. A China aprovou um plano de gastos do governo no valor de 586 bilhões de dólares e anunciou uma mudança na orientação da política monetária para "moderadamente flexível", apesar de já ter feito três cortes na taxa de juro desde meados de setembro. Entretanto, Peter Dixon, estrategista do Commerzbank, disse que a recuperação era devido a mercados muito vendidos nas últimas semanas. "Enquanto o estímulo da China pode ser percebido como positivo pelo mercado, é na verdade uma faca de dois gumes", disse ele. "Se funcionar, então pode significar que a economia da China poderá crescer consideravelmente rápido. Mas também significa que a economia tem estado mais fraca que o antecipado anteriormente a este evento", disse ele. O setor de commodities foi o que impulsionou os ganhos do índice. Ações de mineradoras fecharam em alta, depois de o cobre ter subido 8,3 por cento com os planos de gastos da China. Anglo American, BHP Billiton, Rio Tinto e Xstrata registraram alta entre 8,6 e 11,6 por cento. Em LONDRES, o índice Financial Times fechou em alta de 0,89 por cento, a 4.403 pontos. Em FRANKFURT, o índice DAX avançou 1,76 por cento, para 5.025 pontos. Em PARIS, o índice CAC-40 subiu 1,06 por cento, para 3,505 pontos. Em MILÃO, o índice Mibtel encerrou em alta de 0,76 por cento, a 17,072 pontos. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou queda de 0,53 por cento, para 9,293 pontos. Em LISBOA, o índice PSI20 teve alta de 0,33 por cento, para 6,690 pontos. (Reportagem de Joanne Frearson)