Ações: Sudameris recomenda teles A Sudameris Corretora reiniciou a cobertura do setor de telecomunicações com recomendação de compra para as ações preferenciais (PN, sem direito a voto) de oito companhias. Na carteira sugerida pelo analista Eduardo Hajime, os papéis de três empresas receberam indicação de compra forte: Telemar Participações PN, Brasil Telecom Participações PN e Tele Nordeste Celular Participações PN. Ele explicou que as ações do setor acompanharam a forte queda dos mercados internacionais, acumulando perdas médias de 27% para telefonia fixa e de longa distância, e de 39% para as celulares. Em vista disso, o analista acredita que os papéis já contemplam em seus preços grande parte dos efeitos negativos do semestre, situando-se num bom momento para aquisições. Hajime montou seu portfólio com 60% de papéis de operadoras de telefonia fixa e 40% de celulares. Esta predileção se justifica pelo menor fator de risco já que, num cenário em que os potenciais de alta dos papéis estão muito próximos, as fixas possuem uma maior previsibilidade de resultado, explicou. Telemar Participações As ações preferenciais da Telemar Participações estão entre as preferidas do analista principalmente por causa da expectativa da entrada de um parceiro estratégico na empresa. A intervenção da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) na companhia, questionando as movimentações societárias, pode resultar na saída dos sócios com participações cruzadas e dar espaço à concretização do negócio. Além disso, os papéis estão depreciados e a empresa deve apresentar um lucro maior no terceiro trimestre, por causa do aumento de tarifas concedido pela Anatel no final de junho. Brasil Telecom Na Brasil Telecom, o analista aposta em uma reconciliação entre os sócios Opportunity e Telecom Italia no bloco de controle. Para ele, juntos, os dois grupos poderão aproveitar melhor as oportunidades geradas pelas licitações das bandas C, D e E, bem como pela consolidação do setor. Em vista disso, as PNs da Brasil Telecom também estão com recomendação de "compra forte", levando-se em conta que elas também estariam muito abaixo do seu preço ideal. Para Hajime, os papéis sofreram muito com a demora no processo de compra do controle da CRT. Em relação a Tele Nordeste Celular Participações, a opção pelas preferenciais baseia-se principalmente no fato dos papéis serem um dos mais desvalorizados do setor. Segundo os cálculos da Sudameris, as ações possuem um potencial de valorização de 64,03%, em doze meses, considerando o preço médio negociado no pregão da última sexta-feira.