Ações tendem a ficar mais atraentes Com a queda da taxa básica de juros - Selic -, anunciada na sexta-feira, de 17,5% ao ano para 17% ao ano, a expectativa dos investidores é que o preço das ações registrem valorização. Isso porque, com os juros em tendência de queda, os papéis do mercado acionário ficam mais atraentes, pois podem oferecer um ganho maior, em relação às taxas de juros. Apesar da tendência de alta, analistas do mercado financeiro não descartam uma possível queda hoje provocada por realização de lucros. Ou seja, aproveitando-se da alta da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), registrada nos últimos dias, investidores vendem seus papéis para resgatar o ganho obtido no período. Desde o início do mês, o Ibovespa - Índice que mede a valorização dos papéis mais negociados na Bovespa - já acumula ganhos de 5,20%. Na abertura do dia, a Bovespa operava em alta de 0,40%. Vale destacar que investimentos em ações têm riscos. Tanto podem registrar bons ganhos como podem apresentar perdas, até mesmo a parcela investida. O aplicador deve ter cautela na hora de decidir por esse tipo de investimento. Ele não tem garantia nenhuma de rendimento em qualquer período especificado. Uma das formas de se reduzir o risco ao investir no mercado acionário é diversificar a carteira de papéis entre empresas de vários segmentos. A baixa rentabilidade de uma empresa pode ser compensada pelo bom resultado de outra. Um fundo de ações também promove essa diversificação. Mas cuidado, nem mesmo essas opções anulam o risco de se perder o capital investido. Por isso, o melhor a fazer é destinar apenas uma parte dos recursos para a compra de ações. Veja mais informações sobre a queda da Selic nos links abaixo.