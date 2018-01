Ações: Unibanco recomenda VCP O Unibanco reforçou a recomendação de compra dos papéis PN (preferenciais, sem direito a voto) da VCP, com preço-alvo de R$ 90,00, o que corresponde a um potencial de alta de 60,7% sobre a cotação de ontem. O Unibanco não divulgou o prazo para que essa meta seja atingida. No relatório divulgado pelo analista Cleomar Parisi disse que o lucro líqüido de R$ 107 milhões apurado no terceiro trimestre ficou acima da sua estimativa de R$ 81 milhões. Já o Ebitda ficou em linha com suas expectativas. A empresa obteve R$ 179 milhões de Ebitda - sigla inglesa que significa rendimento da empresa sem considerar os juros, impostos, amortizações e depreciações - no trimestre contra estimativa de R$ 176 milhões. No terceiro trimestre de 1999 a companhia obteve Ebitda de R$ 117 milhões. O analista disse que há o risco de haver uma mudança na tendência do preço da celulose. Entretanto, o analista destacou que a empresa não é focada na matéria-prima, mas em produtos com maior valor agregado. Além disso, Parisi acha que o preço da celulose ficará estável ou, em um cenário mais negativo, cairá cerca de US$ 50/tonelada nos próximos nove meses. Por isso, a recente queda no preço do papel da companhia parece ser exagerada.