Ações: veja as melhores opções para compra Esta última semana do ano reserva boas opções de compra de ações, por conta da aproximação da mudança na composição da carteira do Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa), no dia 2 de janeiro. O indicador tem sua composição alterada a cada quatro meses e contém os papéis mais negociados nesse período. As ações e a sua ponderação podem sofrer variação a cada formação de carteira. Segundo especialistas, as ações que ganharem maior participação na nova carteira deverão sofrer uma pressão de valorização, por causa do aumento da procura de gestores de fundos de ações. Com isso, vale a pena fazer aquisições logo neste início de semana. "Aposto nos papéis de telefonia e tecnologia, como Tele Nordeste Celular, Tele Leste Celular e Tele Celular Sul e Globo Cabo, que terão maior procura nos próximos dias", diz o analista de Renda Variável da Sul América Investimentos, Alexandre Vianna. De acordo com estudos da instituição, as ações da Globo Cabo devem ter sua participação ampliada em 100% na nova carteira do Ibovespa, passando de 4% para 8%. Os papéis da Bradespar também devem chamar a atenção do mercado esta semana, pois sua participação deve saltar de 0,40% para 2,5%, a maior expansão do índice. Para o gestor de Renda Variável do Deutsche Bank Investimentos, Alexandre Malfitani, os principais papéis do mercado serão Globo Cabo e Telemar.