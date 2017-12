Acompanhando Copom, bancos anunciam queda dos juros Após a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), de reduzir a Selic, a taxa básica de juros da economia em 0,5 ponto porcentual, para 14,75% ao ano, alguns bancos anunciaram queda dos juros em suas taxas. O Banco do Brasil anunciou que reduziu as taxas para cheque especial, cartões de crédito, linhas de crédito direto ao consumidor (CDC) e capital de giro às empresas. As novas taxas de juros vigoram a partir do dia 24. As taxas mínimas do Cheque Especial e do Cartão de Crédito foram reduzidas para 2,21% ao mês e as máximas para 7,81% ao mês. No crédito direto ao consumidor foram reduzidas as taxas do CDC Salário (4,46% a.m.), CDC Empréstimo Eletrônico (4,76%), BB Crédito Parcelado Cartão (3,46%) e BB Crediário (2,86%). No crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS, a taxa cai conforme o prazo do empréstimo: 6 meses ( 1,35%), 12 meses (1,95%), 24 meses (2,34%) e 36 meses (2,48%). O Banco do Brasil reduziu também as taxas de juros de linhas de crédito destinadas para micro e pequenas empresas. Bradesco O Bradesco também acompanhou e reduziu as taxas de juros de diversas modalidades de crédito. Para os clientes pessoa física, os juros do Cheque Especial caíram de 8,13% para 8,09% ao mês, na máxima, e de 4,52% para 4,50% ao mês na mínima. As taxas do Crédito Pessoal foram reduzidas de 5,67% para 5,63% ao mês, na máxima, e de 3,12% para 3,08% ao mês, na mínima. Já o Crédito Pessoal Consignado opera com taxa mínima a partir de 1,75% ao mês. Na modalidade CDC Veículos, a taxa foi reduzida de 4,34% para 4,01% ao mês na máxima, e de 1,86% para 1,82% ao mês na mínima. As taxas do CDC Bens caíram de 5,12% para 4,51% ao mês na máxima, e de 3,08% para 3,04% ao mês na mínima. O banco também reduziu os juros para empresas nas linhas de Capital de Giro, Desconto de Duplicatas e de Cheques, Conta Garantida. O novo patamar de juros passa a vigorar a partir de amanhã em toda a rede de agências.