Acompanhando Nova York, Bolsas asiáticas abrem em alta

Acompanhando a alta de 3% da Bolsa de Nova York, os mercados asiáticos abriram o pregão desta quarta-feira, 25, com resultados positivos. O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio subia 160,51 pontos (2,21%), aos 7.429,07. Já o índice Topix, que reúne as ações mais negociadas, aumentava 14,69 pontos (2,01%), até 744,94. O dólar abriu em alta no mercado de divisas de Tóquio, negociado a 96,52 ienes, frente aos 95,35 ienes da jornada anterior. O euro era negociado a 124,25 ienes, frente aos 121,54 ienes de terça-feira. Em relação ao dólar, a moeda europeia era vendida a US$ 1,2867, frente a US$ 1,2747 do dia anterior. O indicador Kospi da Bolsa de Valores da Coreia do Sul subia de 30,82 pontos (2,90%), aos 1.094,70. Por sua vez, o índice de valores tecnológicos Kosdaq ganhava 10,90 pontos (2,94%), aos 381,01. A Bolsa de Hong Konga umentava 1,42%, com seu índice Hang Seng, ganhando 181,34 pontos e chegando a 12.979,86. Nas Filipinas, o índice seletivo PSEI da Bolsa de Valores de Manila ganhava 28,85 unidades (1,54%), ficando em 1.898,44 pontos. O índice Straits Times da Bolsa de Valores de Cingapura subia 1,11%, ganhando 17,92 pontos e chegando a 1.632,36. Na Indonésia, o índice composto JKSE, de Jacarta, aumentava 13,97 pontos (1,08%), aos 1.309,84. Na Tailândia, o índice SET, da Bolsa de Valores de Bangcoc, subia 0,81%, ganhando 3,55 pontos e chegando a 434,87. O indicador composto KLCI, da Bolsa de Valores de Kuala Lumpur, baixava 0,14%, após perder 1,24, ficando em 892,83.