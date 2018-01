Acompanhe seus investimentos pela Internet A partir desta semana, os investidores garanhão uma nova ferramenta na Internet para acompanhar o desempenho de seus fundos de investimento: a Análise por Estilo, serviço criado pelo portal e-Futuro. "Comparamos os resultados de um fundo de investimento durante determinado período com diversos índices de referência; assim, podemos obter de forma mais clara em que perfil de aplicação o fundo realmente se encontra", explica Marcello Paixão, um dos sócios-diretores do portal e-Futuro. Paixão cita o exemplo de um fundo de ação que, nos últimos seis meses, rendeu 53%, enquanto outros fundos chegaram a 104,32%. "Isso significa que, pela Análise de Estilo, embora se trate de um fundo de ação, sua carteira se comporta como parte de ação e parte de renda fixa", explica. Ferramenta também avalia risco Rafael Pagano, também sócio-diretor do e-Futuro, comenta que a Análise de Estilo foi instituída por Bill Sharpe, que também criou o Índice de Sharpe (indicador que mede a relação entre risco e retorno em fundos de investimento). "A vantagem é que a Análise de Estilo, além de permitir saber como o fundo se comportou no período de estudo, ainda possibilita identificar quais são os riscos que as aplicações correm. De acordo com Pagano, a Análise de Estilo é útil tanto para o gestor do fundo como para o investidor. "Com a Análise de Estilo, o gestor pode identificar quais são os indicadores (benchmark) que mais se adequam ao comportamento do fundo. O investidor, por sua vez, ao constatar onde realmente estão suas aplicações, tem o poder de decidir se deseja permanecer no fundo ou se transfere o dinheiro para um fundo mais compatível com seu perfil de risco." Além do comportamento de risco, a análise também informa os resultados obtidos pelo fundo em relação à média de estilo (média dos 25 fundos com estilo mais próximo), como retorno acima do estilo e risco acima do estilo. Para ter acesso à Análise de Estilo, basta entrar no portal e-Futuro (www.e-Futuro.com.br) e clicar no item "Gestor de Fundos" e, na nova página, indicar o fundo sobre o qual deseja obter a análise.