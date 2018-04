Acordo ajuda a reverter pessimismo, diz Malan O ministro da Fazenda, Pedro Malan, disse nesta quarta-feira em entrevista ao Jornal da Record que a assinatura do novo acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) facilitará o processo de reversão das expectativas que foram formadas em relação ao futuro da economia brasileira. Malan afirmou ainda que o atual governo tem legitimidade para assinar o acordo fechado hoje em Washington com o Fundo. Segundo ele, o atual governo pode "assinar em nome do País, contratos e acordos dessa natureza". O ministro também afirmou que acredita que os candidatos à presidente da República irão apoiar o novo acordo, que garantirá ao Brasil US$ 30 bilhões em novos recursos além de uma redução de US$ 10 bilhões no piso das reservas internacionais. "Eu tenho absoluta certeza que todos os candidatos estão pensando, como nós, no Brasil neste momento, e que, portanto, esse apoio não faltará", concluiu.