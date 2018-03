Acordo automotivo entre Brasil e Argentina entra em discussão A Argentina propôs ao Brasil rediscutir o acordo automotivo do Mercosul durante reunião realizada hoje entre o setor privado e representantes de ambos os governos. O secretário de Indústria da Argentina, Alberto Dumont, ao lado do secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Marcio Fortes, disse que os setores de autopeças e automotivo estão elaborando documentos que serão entregues aos governos dos dois países para uma nova discussão do acordo, em vigor até 2006. A afirmação de Dumont foi feita hoje, em Buenos Aires, no Primeiro Seminário Regional Argentina-Brasil. Fortes ressaltou que ainda faltam 16 meses para o término do atual acordo e disse esperar que "as diferenças sejam solucionadas", em pontos como os índices de componentes e regras ambientais. Os empresários do setor reconhecem que existem dúvidas sobre o início do livre comércio automotivo a partir de janeiro de 2006, como afirmou à Agência Estado o presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças), Paulo Roberto Rodrigues Butori, que também participou do seminário. Ele explicou que as montadoras, produtoras de autopeças e o governo da Argentina querem a revisão do acordo para que o mesmo seja prorrogado. Já o presidente da Associação de Fábricas Argentinas de Componentes (Afac), Rodolfo Achille, disse que "não adianta discutir se o acordo será prorrogado ou não, se não existir uma estratégia de longo prazo para o bloco porque não tem sentido discutir o que não se cumpre", reclamou ele, em referência ao fato do Brasil, segundo ele, não ter cumprido a Tarifa Externa Comum (TEC) estabelecida pelo acordo automotivo para as autopeças importadas de países de fora do bloco. O Primeiro Seminário Regional Argentina -Brasil, promovido pela consultoria Centro de Estudos Bonaerenses (CEB), tem o objetivo de analisar com profundidade os pontos positivos e negativos do processo de construção do Mercosul. O seminário contou com a participação dos representantes das principais cadeias produtivas do Brasil e da Argentina nos setores automotivo, têxtil, construção , químico, alimentício e financeiro.