Acordo Casas Bahia/Bradesco amplia crédito em R$ 3 bi A venda a crédito, que sempre foi o forte da Casas Bahia, deverá ganhar ainda mais fôlego por meio do acordo fechado recentemente com o Bradesco. Fundada há 52 anos, quando ainda vendia a crédito de porta em porta, a rede se transformou no maior grupo varejista do Brasil. "Hoje, nós fazemos a mesma coisa. Só que ao invés de ficar batendo de porta em porta, nós usamos a televisão para entrar na casa das pessoas e anunciar os nossos produtos", disse o vice-presidente da empresa, Michael Klein, em entrevista ao Show Business, da Rede TV! Klein frisou que essa estratégia deve ser ampliada depois do acordo com o maior banco privado do País. "(O montante) deve chegar a um quarto de toda a venda a crédito das Casas Bahia, aproximadamente R$ 3 bilhões", disse.