Acordo com a Bolívia sobre gás ´é um bom prenúncio´ O fato de ter havido acordo entre Brasil e Bolívia na parte de exploração e produção de gás natural "é um bom prenúncio" para as negociações a serem realizadas sobre o assunto entre os dois países, sobre o preço do gás e sobre as refinarias da Petrobras. A opinião é do ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, em entrevista nesta terça-feira após sua apresentação na 40ª Assembléia Anual da Federação Latino-americana de Bancos (Felaban). Amorim considera que o acordo de exploração e produção de gás natural "foi muito positivo" e era "o mais difícil". De acordo com ele, a parte já negociada, "era mais vital para nós porque tinha a ver com suprimento (de gás)". O ministro recusou-se a considerar as questões diplomáticas sobre energia com a Bolívia como crise. "Que crise? Isso foi muito aumentado. Houve muita retórica, mas as negociações nunca foram rompidas", ressaltou. Segundo Amorim, o empreendimento da Petrobras continua sendo viável e, embora o interesse do comando da empresa e do Brasil em ter suprimento de gás seja importante, é necessário levar em consideração que "para nós é muito importante a estabilidade da Bolívia". Amorim destacou que o país vizinho tem uma posição central na América do Sul e tem fronteira com quatro estados brasileiros. O ministro lembrou ainda que o país "tem uma psicologia de ter sido explorado sempre e está passando por um processo de transformação social complexo". Ele afirmou ainda que isso tudo precisa ser levado em consideração e que não daria certo ter "uma diplomacia das canhoneiras adaptada ao século 21". Abertura Amorim declarou-se a favor de abertura comercial negociada. Ele respondia à pergunta sobre a sugestão de abertura unilateral temporária às importações feita pelo ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco em entrevista à Agência Estado. "Não vou responder ao Gustavo Franco", disse inicialmente Amorim. Comentou em seguida que trabalhou muitos anos junto à Organização Mundial de Comércio (OMC) e observou que "a abertura unilateral é pregada e não é praticada pelos ricos e poderosos". Segundo o chanceler, "se os ricos e poderosos não fazem isso é porque deve ter alguma coisa errada em fazer abertura unilateral".