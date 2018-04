Acordo com a UE é "amplamente satisfatório", diz Itamaraty O diretor do Departamento Econômico do Ministério das Relações Exteriores, ministro Roberto Azevedo, avaliou nesta sexta-feira que o acordo fechado pelo Brasil com a União Européia para o comércio de frango foi "amplamente satisfatório". O entendimento foi alcançado na quinta, na Organização Mundial do Comércio (OMC), em Genebra, após cinco rodadas de negociações. "Nosso objetivo era assegurar que as cotas que fossem negociadas permitiriam o acesso do produto brasileiro ao mercado europeu, não de só de maneira continuada, mas também com capacidade de expansão", afirmou ele. A cota total estabelecida pela União Européia para as exportações brasileiras de carne de frango e de peru é de 336 mil toneladas. A primeira oferta feita pelos europeus previa cota de 243 mil toneladas para o Brasil. As cotas entrarão em vigor em abril de 2007. Além do volume, o ministro comemorou a criação do mecanismo de transparência. Na prática, esse mecanismo vai permitir aos exportadores brasileiros que eles saibam se a exportação está sendo feita dentro da quota negociada ou se a venda está sujeita a cota extra. "Quando o exportador brasileiro sabe que o produto está sendo exportado dentro da cota, ele vai poder negociar um preço mais vantajoso, pois saberá que o exportador não terá que pagar a tarifa de importação", afirmou.