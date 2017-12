Acordo com aposentados deve sair logo O acordo entre o governo e os representantes dos aposentados e pensionistas para o pagamento das diferenças dos segurados que tiveram os benefícios concedidos entre fevereiro de 1994 e fevereiro de 1997 pode sair nos próximos dias - nesse período, ao calcular a renda inicial do aposentado, em vez de utilizar o Índice de Reajuste do Salário Mínimo (IRSM) de fevereiro de 39,67%, a Previdência aplicou o o índice de 15,12%. O ministro da Previdência Social, Ricardo Berzoini, informou ontem ao presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas, da Força Sindical, João Inocentini, uma das entidades que representam os segurados, que já tem o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, e do Planejamento, Guido Mantega, para negociar o acordo. Segundo o ministro da Previdência Social, em reunião na quarta-feira à tarde no Palácio do Planalto o presidente pediu aos ministros para que se dedicassem o máximo possível para que o acordo saia o quanto antes. Acordo envolve 1,8 milhão de aposentados Ontem de manhã, a reunião foi de Berzoini com os representantes dos aposentados. O ministro afirmou que o acordo envolve 1,8 milhão de aposentados e pensionistas. Desse total, cerca de 1,1 milhão entraram com ação na Justiça, mas somente 850 mil teriam direito à reposição das diferenças. O acordo, no entanto, também beneficiaria mais 1 milhão de segurados que não entraram com processo na Justiça. Na reunião de ontem, conforme Inocentini, Berzoini afirmou que o total de recursos necessários para pagar a todos esses segurados, de acordo com o ministro, seria de R$ 12,8 bilhões. No entanto, o governo já teria disponível para iniciar o pagamento deste ano R$ 6 bilhões, o que daria para liquidar cerca de 50% da dívida ainda este ano. Mas o ministro propôs o pagamento parcelado em quatro anos. O pagamento teria início em maio deste ano. O presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados concorda com a data de início do repasse das diferenças aos segurados, mas quer que o pagamento seja feito até 2006. Além disso, Inocentini defende o pagamento de uma só vez para quem tem até R$ 500 para receber ou tem 70 anos de idade ou mais. O restante teria as diferenças parceladas. A pensionista Clarisse Barbosa Pires, de 61 anos, é uma das beneficiárias que espera receber, em breve, o dinheiro das diferenças. A esperança dela é que o montante atinja cerca de R$ 10 mil, que serão usados para reformar a casa onde mora em Itápolis, no interior de São Paulo. Clarisse entrou com o pedido para recebimento das diferenças em outubro do ano passado e conta que gastou cerca de oito dias para preparar todo documento, além de enfrentar muita fila. Como ela, praticamente todos os vizinhos se cadastraram para ter direito ao recebimento do benefício, conta a pensionista. "No começo, nem dei importância para as notícias. Mas, depois de ver tanta gente nas filas, resolvi ir atrás dos meus direitos. O dinheiro da pensão de meu marido está muito defasado."