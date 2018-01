Acordo com aposentados será assinado na sexta-feira O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina sexta-feira a medida provisória que consolida o acordo com os aposentados e pensionistas para pagar o débito referente ao período entre 1994 e 1997. Lula assina também outra MP, a que cria um redutor de R$ 100 na base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Físicas que será válido para os próximos seis meses e sanciona o projeto que desonerou da cobrança do PIS/Cofins produtos da cesta básica. As informações foram dadas na noite desta quarta-feira pelo porta-voz da Presidência, André Singer.