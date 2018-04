Acordo com Bolívia não inclui novos investimentos Não há nenhum compromisso da Petrobras em realizar novos investimentos na Bolívia. O anúncio foi feito pelo presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, na tarde desta terça-feira. "Não há uma linha no novo contrato assinado com o governo boliviano que tenha compromissos de novos investimentos, que não para garantir a manutenção da produção", disse. Segundo ele, entretanto, o novo contrato cria "uma situação regulatória estável" para que os projetos de investimentos na Bolívia possam voltar a ser analisados. "Depois que o contrato for validado no Congresso Nacional Boliviano podemos voltar a estudar, caso a caso, cada investimento, cada projeto que havia sido feito. Mas, por enquanto, nada está sendo pensado nesta linha", afirmou. Gabrielli destacou ainda que o contrato assinado com a Bolívia a respeito de suas atividades de exploração e produção no país pode ser questionado futuramente em arbitragem internacional. Essa possibilidade ainda estaria válida tanto via Câmara de Comércio Internacional quanto por meio do acordo existente entre Bolívia e Holanda, país sede da holding Petrobras Internacional, proprietária dos ativos da estatal em território boliviano. "Não estamos dizendo que vamos recorrer a essa arbitragem, porque estamos satisfeitos com o acordo e não é este o caso agora. Mas estou apenas corrigindo informação que eu mesmo havia dado no domingo, quando disse que a assinatura do contrato inviabilizaria a apresentação de recursos", explicou Gabrielli.