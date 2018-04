Acordo com Brasil sobre etanol é ´insignificante´, diz Carter O ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter afirmou que o acordo entre Brasil e Estados Unidos na produção e pesquisa de etanol é ´´insignificante´´. Ele afirmou que o acordo ´´é realmente insignificante, no que diz respeito a aliviar as necessidades energéticas desta nação a longo prazo´´. Carter, de 82 anos, governou os Estados Unidos entre 1977 e 1981 e recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2002. Carter falou sobre o acordo e sobre a política do presidente George W. Bush para a América Latina após um evento realizado em Washington, na quarta-feira, 4, no qual ele recebeu um prêmio por seu livro Palestine Peace Not Apartheid, uma polêmica obra que condena a ocupação israelense nos territórios palestinos. O ex-líder americano acrescentou que, por um lado, ´´o acordo com o Brasil é encorajador, porque mostra amizade e compromisso em relação a um tema, mas é relativamente insignificante em relação a conservação energética´´. Usina local Carter sorriu ao lembrar que ´´acabam de anunciar a construção de uma usina na minha cidade natal, Plains (no estado da Georgia). Este ano ela vai produzir 15 milhões de galões de biodiesel e no ano que vem, outros 30 milhões´´. Mas, em seguida acrescentou, que ´´o tema número 1´´ nos Estados Unidos deveria ser o de ´´aumentar a eficiência energética de veículos e outras coisas que dependem de combustível´´. De acordo com o ex-presidente, o atual modelo americano de produção de etanol, produzido a partir de milho, ou mesmo o de biodiesel, que pode ser gerado a partir da soja, oferece problemas. ´´Minha esperança é que no futuro nós passemos para o etanol celulósico, produzido a partir de árvores, que crescem rapidamente.´´ Segundo Carter, o milho ou a soja, por sua vez, são distintos, porque não contam com um ´´estoque muito grande no mundo´´. O ex-presidente acrescentou que ao usar soja e milho como fonte de combustível, os Estados Unidos deixam de utilizá-los como fonte de exportação. Viagem de Bush O ex-líder americano se disse feliz com a ida do presidente George W. Bush à América Latina, ´´porque, por muito tempo, nossa política latino-americana foi orquestrada por gente cuja maior credencial era ser anti-Cuba´´. ´´Você não podia almejar um alto cargo no Departamento de Estado ou um alto posto diplomático a não ser que manifestasse uma animosidade pública contra Fidel Castro.´´ Jimmy Carter acrescentou: ´´Agora, nos dois últimos anos de seu mandato, espero que o presidente Bush mude a sua posição. A viagem ocorreu bem depois do prazo ideal, mas foi necessária e positiva´´.