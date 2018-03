Acordo com Brasil sobre Itaipu chega ao Congresso paraguaio

O Congresso paraguaio recebeu nesta quinta-feira, 1, para votação o acordo assinado com o Brasil que outorga maiores benefícios para o Paraguai sobre a usina hidrelétrica binacional de Itaipu.

O documento, que foi assinado em julho pelos presidentes Fernando Lugo e Luiz Inácio Lula da Silva, foi entregue pelo ministro das Relações Exteriores paraguaio, Héctor Lacognata, ao presidente do Congresso, o senador Miguel Carrizosa.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lacognata afirmou aos jornalistas que na próxima semana o acordo chegará ao Congresso do Brasil e se mostrou confiante de que será aprovado nos dois países.

Nesse sentido, o chanceler lembrou que o presidente do Senado, José Sarney, tinha manifestado a predisposição dos legisladores para analisar com rapidez o documento.

Lugo e Lula assinaram no dia 25 de julho em Assunção o acordo pelo qual se triplica o valor das compensações recebidas pelo Paraguai pela cessão do excedente de sua parte da energia gerada por Itaipu, a maior usina hidrelétrica do mundo em funcionamento.

Em virtude do acordo, o Paraguai passará a receber US$ 360 milhões anuais, em comparação com os atuais US$ 120 milhões.

O acordo estabelece, além disso, a possibilidade de o Paraguai comercializar seu excedente diretamente no sistema brasileiro ou em outros países, entre outras determinações.