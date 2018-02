Acordo com credores levará tempo, afirma primeiro-ministro da Grécia

ATENAS - O primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, afirmou que um acordo com os credores do país levará tempo e que seu governo vai garantir a estabilidade. Em entrevista à imprensa junto com o presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, Tsipras disse que seu governo tem um "extenso plano de reformas" e que todos que apostam contra ele "vão perder".

O novo premiê grego reiterou que durante os últimos quatro anos a população do país viveu o fracasso de um programa de desvalorização interna e pagou pela recusa da elite em pagar seus impostos. "Eu garanti a Schulz que estamos determinados a colocar um fim nisso. Também garanti que nós temos um amplo plano de reformas para o Estado e a administração pública e que vamos lidar com as causas internas da crise", declarou Tsipras.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Ao mesmo tempo, nós temos um plano para voltar ao crescimento sem insistir na equivocada política de austeridade e sem criar novos déficits", acrescentou o premiê. O líder do partido radical de esquerda Syriza disse que tem conversado com parceiros europeus com o objetivo de encontrar "uma solução geral e mútua em termos de interesses comuns". "É óbvio que essa deliberação precisará de tempo para ser substancial e ter resultados benéficos mútuos", disse Tsipras.

O primeiro-ministro afirmou ainda que seu governo "está negociando com segurança e garante estabilidade". "Aqueles que investem no contrário, tenham certeza, serão desmentidos." / COM INFORMAÇÕES DO MARKET NEWS INTERNATIONAL