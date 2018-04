Acordo com FMI não será extensão do atual O programa de ajuda financeira que o Brasil está negociando com o Fundo Monetário Internacional (FMI) será um novo pacote, e não a extensão do acordo firmado em setembro de 2001, segundo informou uma fonte envolvida na negociação. "Será algo semelhante ao que aconteceu em 2001, quando faltavam seis meses para o término do programa de 1998; foi decidido zerar tudo e fazer um novo programa", disse. Deverá haver provavelmente na quinta-feira uma declaração do diretor-gerente do FMI, Horst Kohler, anunciando o valor do novo pacote, que não deverá incluir os US$ 10 bilhões já sacados pelo Brasil. "O valor do novo pacote deverá deixar o Brasil como o segundo ou terceiro país com maior uso da cota do FMI", afirmou a fonte. Os US$ 10 bilhões já sacados deixam atualmente o Brasil com utilização de 348% de sua cota. O primeiro maior usuário é a Turquia, o segundo é o Uruguai e o terceiro é a Argentina. Com o novo empréstimo, o Brasil deverá ultrapassar a Argentina. Na declaração de Kohler deverá estar incluída uma frase que condiciona o apoio dos candidatos à sucessão presidencial à efetiva liberação dos recursos previstos para 2003.