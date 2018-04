Acordo com FMI pode acalmar mercado, diz Langoni O diretor do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e ex-presidente do Banco Central Carlos Geraldo Langoni disse, hoje, no programa "Bom Dia, Brasil", acreditar que o anúncio de um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) poderá reverter o atual quadro de instabilidade e turbulência do mercado financeiro. Mas, para isso, é preciso que no acordo sejam definidas a componente quantitativa - um aporte adicional de US$ 15 bilhões a US$ 20 bilhões -, a dimensão temporal do acordo - de preferência, que ele seja de mais longo prazo, entrando no próximo governo - e, também, os aspectos qualitativos da economia, ou seja: dar mais consistência à atual política macroeconômica, apertar mais a política fiscal, reafirmar o compromisso com a estabilidade, que Langoni considera fundamental para o País voltar a crescer. Isso, segundo o ex-presidente do BC, trará "uma certa calmaria" e, provavelmente, permitiria um recuo do dólar, cujos patamares, no entender dele, "estão hoje totalmente fora da realidade". Mesmo assim, segundo Langoni, a situação "só vai se acomodar depois que o novo presidente da República for eleito e definir com clareza qual vai ser a política econômica do próximo governo". Liquidez O ex-presidente do BC disse ainda que, para que o mercado financeiro internacional volte a normalizar suas linhas de crédito para o Brasil, é importante que o novo acordo do País com o FMI permita formar um colchão de liquidez para dar tranqüilidade ao mercado e, em segundo lugar, que seja um acréscimo de liquidez e que haja um grande esforço para recompor as linhas de crédito que os bancos privados vêm cortando para o Brasil, principalmente linhas de financiamento ao comércio e as linhas interbancárias. Segundo Langoni, não faz sentido o FMI simplesmente substituir o dinheiro que está saindo pela redução da exposição dos bancos internacionais ao Brasil. No entender dele, isso vai exigir uma articulação do FMI com os bancos centrais mundiais, principalmente com o FED (o Banco Central norte-americano), com o Banco da Inglaterra e os Bancos Centrais europeu e japonês. Isso, segundo Langoni, é "fundamental, porque é essa irrigação que vai, na realidade, acalmar o mercado". Ele lembrou que isso já foi feito quando ele foi presidente do BC e que o presidente atual do Banco, Armínio Fraga, em janeiro e fevereiro de 1999, após a crise cambial, "exerceu um trabalho muito eficiente de recomposição de linhas de crédito". Além disso, segundo ele, é também fundamental conhecer a dimensão temporal desse programa a ser acertado com o FMI. Ele admite, no entanto, que "há aí um aspecto delicado", ou seja, que para o mercado é essencial que o programa se estenda ao longo do próximo ano, já que a instabilidade econômica mundial é muito grande e o Brasil vai precisar de tempo para corrigir as suas vulnerabilidades. E isso significa que o próximo presidente da República terá de endossar a apoiar o acordo que está sendo negociado com o FMI pelo atual governo. Âncoras Carlos Geraldo Langoni acredita que, para o Brasil reconstruir sua credibilidade no mercado internacional, deveria "construir âncoras institucionais adicionais de estabilidade". Isso significa, segundo ele, ao lado do acordo que o País está negociando com o FMI que, de preferência, deve ser de prazo mais longo - por exemplo, de um ano e meio -, "aprovar logo a criação de um Banco Central independente que, de certa maneira, assegure a continuidade da arquitetura macroeconômica atual, baseada em câmbio flutuante, austeridade fiscal, política monetária comprometida com a estabilidade, que não pode mais estar ao sabor de disputas políticas ou palanques eleitorais". Lembrando que o Congresso Nacional sempre tem colaborado em momentos de crise, Langoni defendeu, também, a aprovação de uma reforma tributária, mesmo que se trate de uma mini-reforma, sobretudo para desonerar mais as exportações, que são um dos elementos de vulnerabilidade da economia brasileira. Mesmo porque, segundo o ex-presidente do BC, a economia mundial "está andando de lado" e a recuperação da economia norte-americana é muito frágil. Crise de confiança "Há uma crise de confiança que atinge investidores e consumidores, e é bem possível que haja uma recaída recessiva nos Estados Unidos que poderá arrastar a economia mundial. E o Brasil, infelizmente, ainda está fragilizado e vai ser afetado por esse cenário externo desfavorável". Portanto, segundo ele, "qualquer medida preventiva para reduzir o custo econômico e social desta situação mundial será muito bem-vinda".