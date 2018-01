Acordo com FMI será fechado na volta de Lula, diz Alencar O presidente em exercício, José Alencar, disse que o novo acordo do governo com o FMI só será fechado na volta ao Brasil do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está na África. "O acordo só será fechado e concluído na volta do presidente Lula. Ele é quem vai fechar o acordo", disse Alencar após participar da inauguração do Espaço Cultural Marcantonio Villaça, no Tribunal de Contas da União (TCU). Alencar disse que "foi muito proveitosa" a conversa que teve com a vice-diretora gerente do FMI, Anne Krueger. "As conversas foram muito positivas e há uma compreensão muito forte do próprio FMI com as questões ligadas ao anseio de retomada do desenvolvimento no Brasil?, disse o vice-presidente. ?De modo que o quadro está muito bem posto: ela deu uma demonstração de que está muito satisfeita com a forma como foram conduzidos o governo e a economia até agora. E notadamente pelo trabalho do ministro Palocci."