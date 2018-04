Acordo com Fundo deve ser anunciado ainda hoje, diz fonte O acordo do Brasil com o FMI poderá ser ser anunciado ainda hoje, segundo fontes oficiais envolvidas na negociação. O mais provável é que seja feito primeiro em Brasília, ainda de acordo com estas fontes. O acordo envolveria um crédito de contingência na casa de dois dígitos de bilhões de dólares. A idéia é que o anúncio cause tal impacto que nem seja preciso o Brasil sacar estes recursos. Haveria aportes também do BID e do Banco Mundial. Para 2003, o FMI deve se dispor a fazer um pacote com o Brasil, desde que haja o que considera "políticas responsáveis" do próximo presidente. Edwin Truman, ex-secretário-adjunto do Tesouro para Assuntos Internacionais do governo Clinton, disse hoje que "a chave para esta operação será a atitude dos candidatos à Presidência. Se os candidatos não corresponderem às expectativas, it´s all over", afirmou. A coisa certa, segundo Truman, é os candidatos dizerem que o acordo é responsável e que apóiam as ações do atual governo para acalmar o mercado.