Acordo com Interbrew não altera planos da Ambev para o Peru O acordo entre a AmBev e a Interbrew não vai alterar os planos da cervejaria brasileira para o mercado peruano, disse o diretor geral da AmBev no Peru, Carlos Bembhy. Ele indicou que discorda dos analistas que consideram que o acordo com a companhia belga vai desacelerar as novas operações da AmBev na região andina. "A estratégia de penetração no mercado peruano não será modificada", disse Bembhy ao jornal El Peruano. "Nós temos um compromisso de longo prazo", acrescentou. A AmBev está no processo de construir uma unidade de US$ 40 milhões no Peru, que deverá entrar em operações em meados de 2004. No fim do ano passado, a empresa brasileira também comprou uma rede de distribuição para a capital e o norte do Peru. Segundo analistas, a AmBev terá dificuldades para enfrentar o monopólio de produção da Union de Cervecerias Peruanas Backus & Johnstan SAA, ou Backus, que é controlado pela Bavaria SA, da Colômbia. As informações são da agência Dow Jones.