Acordo com Interbrew não é favorável a minoritário da Ambev Para os acionistas minoritários detentores de papéis ordinários (ON, com direito a voto) da Ambev , a Interbrew fará oferta pública para a compra de ações, obedecendo o critério de tag along (pagamento ao minoritário de 80% do valor recebido pelo controlador da Ambev). Esse critério deve ser obedecido sempre que há alteração no controle da companhia. Ainda não foi divulgado pela empresa o valor que irá balizar a oferta de tag along, mas, segundo o jornal Financial Times, em sua coluna Lex Live, o acordo entre as duas empresas não é favorável aos minoritários. Segundo o FT, a AmBev deverá pagar à Interbrew uma soma equivalente a 11,4 vezes o Ebtida ? geração de recursos de uma empresa apenas em sua atividade, sem levar em consideração os efeitos financeiros e de impostos - pelos negócios da cervejaria belga na América do Norte, "diluindo pesadamente os acionistas minoritários da AmBev". No entanto, o presidente da AmBev, Carlos Britto, disse à editora-assistente do Cias Abertas, Graziella Valenti, que a parceria fechada com a Interbrew é positiva para os minoritários. Segundo Britto, o negócio permite a participação em uma empresa com maior capacidade de geração operacional de caixa e, portanto, com maior capacidade para pagamento de dividendos. As ações da Interbrew, que começaram o dia em Bruxelas registrando queda superior a 5%, reverteram o sinal e fecharam em alta de 2,61%. Em Nova York, os ADRs das ONs da AmBev ? títulos de uma empresa negociados no exterior - eram negociados há pouco em alta de 5,81%, enquanto as preferenciais (PN, sem direito a voto) desabavam 15,85%.