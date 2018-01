Acordo com México permite plano de longo prazo, diz Ford O acordo automotivo fechado entre o Brasil e o México, que permitirá o livre comércio de veículos entre os dois países, a partir do dia 1º de janeiro de 2007, é importante para o planejamento de longo prazo das montadoras que estão instaladas no Brasil, avaliou nesta sexta-feira presidente da Ford Brasil e Mercosul, Marcos S. de Oliveira. "O acordo permite que a empresa possa desenvolver uma estratégia de longo prazo, principalmente, no que diz respeito à complementação de produtos", afirmou. Segundo o executivo, a companhia espera manter em 2007 o mesmo nível de exportação para o México previsto para 2006. O executivo não revelou, no entanto, qual será esse volume. Oliveira explica que a manutenção deve-se a fatores como o câmbio e competitividade. De janeiro a outubro a Ford vendeu 57 mil veículos para o México e importou outros 7 mil. A previsão da empresa é de fechar 2006 com exportações totais de US$ 1 bilhão e um volume similar ao de 2005, quando a empresa vendeu ao mercado internacional 135 mil veículos. Para 2007, a previsão é manutenção dos valores e volumes. De acordo com o diretor de assuntos governamentais da Ford, Rogélio Golfarb, que também é presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), as importações brasileiras do México, que neste ano devem somar 17 mil unidades, devem subir para 45 mil veículos em 2008. "O Brasil será o grande cliente do México fora dos Estados Unidos", disse, explicando a principal razão para o país ter aceitado fechar o acordo. O Brasil, por sua vez, deverá exportar 210 mil veículos para o país neste ano. O presidente da Ford América do Sul, Dom DiMarco, ressaltou que atualmente a montadora já importa motores produzidos no México para o EcoSport e para o Focus (produzido na Argentina) e, com o acordo comercial, cria-se mais oportunidades para importação de componentes. O executivo não entrou em detalhes sobre quais componentes têm potencial para serem importados do México. Ele destacou que esse tipo de acordo permite que a empresa concentre sua produção em uma unidade e trabalhe com capacidade total para atender outros mercados, o que dá mais competitividade para a empresa. DiMarco lembrou que a planta produtora do Fusion no México destina 60% da sua produção para exportação. A unidade produz em torno de 300 mil veículos por ano. Brasil Sobre as fábricas no Brasil, DiMarco afirmou que a montadora não está estudando, no momento, a ampliação da fábrica de Camaçari, na Bahia, apesar da unidade estar trabalhando a plena capacidade. Segundo o executivo, o principal foco da empresa é elevar a utilização da unidade de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, que opera com menos de 50% da ocupação total, que é de 200 mil unidades por ano. "Não temos planos no momento para expandir a planta de Camaçari, mas estamos sempre avaliando novas oportunidades de investimentos", disse. O executivo reiterou que a empresa programa investimentos de R$ 300 milhões para desenvolvimento de uma novo modelo no País e adequação da planta de São Bernardo ,onde o novo veículo será produzido. A previsão é de que o novo automóvel seja lançado no mercado nacional em 2008. Conforme o presidente da Ford, a unidade do ABC paulista trabalha atualmente com um turno, mas deverá elevar criar o segundo, com a produção do novo carro. De janeiro a outubro de 2006 a unidade produziu pouco mais de 60 mil unidades. DiMarco lembrou ainda que a empresa pode contar com a unidade a Argentina, que trabalha também com metade da capacidade, que é similar à de São Bernardo. Atualmente a Ford produz no país o Focus e a picape Ranger. Questionado sobre o porque investir em São Bernardo, justamente no momento em que algumas montadoras estão saindo da região, o executivo informou que pesa na decisão o fato da empresa já ter uma rede de fornecedores locais comprometidos em reduzir custos e elevar a qualidade de seus produtos. "Além disso tivemos apoio do Estado e da prefeitura de São Bernardo", afirma. O executivo destacou ainda que a Ford conta atualmente com mais de mil engenheiros no centro de desenvolvimento em Camaçari trabalhando no desenvolvimento de novos produtos. "A Ford América do Sul mantém sua competência no desenvolvimento de carros compactos", disse. O executivo ressaltou que a unidade é eficiente e ajuda a elevar a competitividade da companhia como um todo. DiMarco disse, no entanto, que novos investimentos, de uma maneira geral, dependem da estabilidade da economia e previsibilidade do mercado. "Fica muito difícil decidir investimentos em um ambiente de volatilidade", explica. Oliveira destacou que o objetivo da empresa para o Brasil é crescer no longo prazo, de forma sustentável, e com rentabilidade, sem se preocupar só com volume ou market share. "Esse é um dos desafios que devo enfrentar daqui para a frente", afirma.