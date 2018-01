Acordo com milícia estabiliza exportação de petróleo no Iraque As exportações de petróleo pelo sul do Iraque foram totalmente retomadas, após acordo estabelecido com os militantes fiéis ao líder xiita Muqtada al-Sadr, informou uma fonte da estatal South Oil Co. Ontem, o fornecimento de petróleo pelo terminal sul foi interrompido, após membros do grupo militante terem cercado Basra e ameaçado atacar os oleodutos se o bombeamento não fosse interrompido. "A South Oil Co chegou a um acordo com a milícia, para que não atinja as instalações de petróleo porque são do interesse do povo iraquiano", disse a fonte. As informações são da Dow Jones.