Acordo com o FMI foi excelente, diz Ricupero O secretário-geral da Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD), Rubens Ricupero, disse que o acordo fechado ontem pelo Brasil com o Fundo Monetário Internacional (FMI) é excelente. "Não só o montante representa uma grande vantagem para o País, como também a rapidez da decisão", afirmou. Ele destacou que o Brasil estava plenamente qualificado para receber a linha de contingência. Ricupero disse que o acordo deve melhorar significativamente o cenário, mas que há fatores que independem do Brasil. Um desses fatores, segundo ele, será o ritmo com que os Estados Unidos planejam reduzir o déficit em conta corrente. "Não há dúvida que os EUA vão ter de reduzir seu déficit, que se aproxima de 5% do PIB. Essa é uma das razões da desvalorização do dólar". Segundo Ricupero, se essa correção se fizer a uma velocidade maior, os EUA vão contrair as importações, e isso terá repercussões negativas para países como Brasil, já que eles (EUA) são a única grande fonte atual de demanda de exportações.