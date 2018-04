Acordo com províncias muda cenário, diz Lavagna O acordo dos 14 pontos, assinado nesta quarta-feira pelo presidente argentino Eduardo Duhalde e pelos governadores das províncias, "mudou o clima político do País e, de qualquer forma, ter um marco político adequado é um requisito fundamental para a economia", afirmou à Agência Estado o embaixador argentino junto às comunidades européias, Roberto Lavagna, na estação de trem no centro de Bruxelas, antes de embarcar para Paris, onde pegaria um vôo para Buenos Aires. Lavagna, 60 anos, economista formado na Universidade de Buenos Aires, é um dos vários nomes cogitados para o Ministério da Economia de seu país. Ele disse que estava embarcando às pressas depois de ter recebido duas chamadas telefônicas, "uma de alguém da presidência, outra do chanceler Carlos Ruckauf", pedindo que ele se apresentasse em Buenos Aires nesta quinta mesmo, o que acabou ficando para esta sexta. Sobre sua possível candidatura a sucessor de Jorge Remes Lenicov, Lavagna afirmou que não recebeu nenhum convite oficial. Mas, também não afastou a hipótese de aceitar o cargo, caso o convite seja confirmado. O embaixador disse que recebeu uma chamada do presidente Duhalde, na semana passada, por razões econômicas, mas não quis especificar quais. Segundo ele, o telefonema foi "sobre o tema das províncias: até 3 ou 4 dias atrás, parecia não haver acordo; agora, há um compromisso, e isto é importante; que se cumpra ou não, é outro assunto", afirmou Lavagna. De acordo com o embaixador, "o marco político da Argentina mudou em 48 horas em função do acordo?. Lavagna destacou que o pacto foi alcançado pela intervenção "do presidente, de todos os governadores, senadores e deputados". Economista de carreira política, Lavagna é hoje um dos nomes mais fortes para ocupar o Ministério da economia argentina, principalmente, segundo fontes diplomáticas argentinas em Bruxelas, porque "tem o apoio do Congresso Nacional e da maioria dos governadores". Sobre quais os remédios para tirar a Argentina da crise ou que escola econômica seguir, Lavagna, mais uma vez, prefere a prudência: "O que percebo, estando fora da Argentina, é que há em meu país uma discussão muito básica, na medida em que se discutem dois extremos". O embaixador refere-se a adotar ou o discurso populista, agradando às massas e afastando completamente os investidores, ou o discurso clássico de apoio ao Fundo Monetário Internacional (FMI). Ele se mostrou adepto de uma postura mediana. "Não compartilho nenhum dos dois extremos, que invariavelmente levam ao fracasso. As ideologias existem para serem adequadas à realidade, e o caminho do meio é o mais sensato", falou Lavagna, também professor coordenador da área econômica de mestrado da Universidade de Paris e diretor do mestrado em Processos de Integração Regional e Mercosul. Lavagna trabalhou na equipe do presidente Raúl Alfonsín (1983-89) em um cargo que lhe dava status de ministro de Industria e Comércio, mas sua origem está no governo Perón. O atual embaixador foi também um dos que elaboraram o programa econômico do ex-presidente Fernando De La Rúa. Seu nome é respeitado internacionalmente, sendo considerado um dos pais do Mercosul, pelo lado argentino. Leia o especial