Acordo com União Européia não sai neste ano, diz Lampreia Não haverá acordo do Mercosul com a União Européia este ano, avalia o ex-ministro das Relações Exteriores Luiz Felipe Lampreia. "O retrocesso europeu (oferta do bloco ao Mercosul feita ontem) praticamente encerrou o assunto", disse. De acordo com Lampreia, que é também presidente da Comissão de Relações Exteriores da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), o atual grupo de negociadores europeus, como está perto do fim do seu mandato, que termina em 31 de outubro, "não tem autoridade para fazer um acordo agora, então oferece propostas inócuas, com cotas pequenas de carnes e etanol e em 10 anos". Para Lampreia, "é inteiramente impossível o governo brasileiro aceitar essa oferta" da União Européia, que prevê até redução das cotas agrícolas. "O governo brasileiro fez um esforço sério de avançar", disse, lembrando que a oferta aos europeus incluía "vantagens significativas" aos europeus, incluindo áreas como licitações, e "gerou fortes reações dos setores industriais brasileiros". Novos negociadores Há possibilidade do acordo entre União Européia e Mercosul vir a ser fechado no ano que vem, mas isso não é garantido, considera Lampreia. A entrada dos novos negociadores da UE a partir de novembro deste ano, trará melhores condições de negociação. O novo comissário responsável pelas negociações pelo lado europeu será Peter Mandelson, "um homem comprometido com o livre comércio, como todo inglês", que substituirá o francês Pascal Lamy. Lampreia avalia, porém, que o processo não depende tanto de pessoas. Boa parte dos países que entraram na União Européia recentemente são agrícolas, o que dificulta um acordo já que a área onde mais interessa a abertura do mercado europeu ao Mercosul é a agropecuária.