Acordo comercial global é possível neste ano, diz Schwab Um novo pacto global de comércio é possível neste ano, mas ainda é muito cedo para marcar uma reunião de ministros de Comércio para selar o acordo, disse na quinta-feira a representante dos EUA Susan Schwab. "Está sendo feito muito progresso em Genebra. Ainda não chegamos lá em termos de um acordo", disse Schwab a repórteres após discurso na Câmara de Comércio dos EUA. Mas pode haver uma decisão "no primeiro trimestre" com base em uma série de textos revisados sobre agricultura e bens industriais que serão divulgados em Genebra no final de janeiro ou início de fevereiro, disse Schwab. "Estamos em meses críticos. Pretendemos concluir um bom acordo se for para ter um bom acordo", disse Schwab. Entretanto, ainda não está claro se é possível ter progresso suficiente nas negociações agrícolas e de bens industriais para que se realize uma reunião ministerial no final de março visando concluir o acordo, como foi discutido em Genebra, afirmou Schwab. Isso vai depender se os país vão concordar em negociar com base nos textos revisados, e depois trabalhar de maneira construtiva para acabar com as diferenças restantes, disse ela. Seria um erro marcar prematuramente uma reunião ministerial, disse Schwab. (Por Doug Palmer)