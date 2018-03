Acordo de gás com Bolívia pode ganhar mais 10 anos Os governos do Brasil e da Bolívia estão estudando a prorrogação, por mais dez anos, do contrato de compra e venda de gás natural entre os dois países. O atual contrato vale até 2019. Objetivo da prorrogação, segundo a ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, é diluir os custos fixos e obter preços menores para o produto, ?o que pode levar a uma significativa ampliação competitiva do mercado?. A ministra se reuniu hoje com o ministro da Mineração e Hidrocarbonetos da Bolívia, Jorge Berindoague. Segundo Dilma, a prorrogação foi sugerida pelo ministro boliviano. ?E nós achamos muito boa?, afirmou. Os dois países desejam ampliar a integração da estrutura de gás, extensiva também à Argentina e ao Chile. Essa integração do Cone Sul, disse a ministra, é estratégica para o desenvolvimento regional. Para o ministro boliviano, o crescimento da economia brasileira vai necessitar de um fluxo de energia considerável e que a ampliação do mercado de gás no Brasil é vital para a Bolívia.