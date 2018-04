Acordo deve melhorar percepção do risco Brasil, diz Heron O professor de economia da Universidade de São Paulo e coordenador do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), Heron do Carmo, disse que o acordo com o FMI poderá exercer um efeito positivo e imediato sobre a percepção do risco Brasil, o que contribuiria para o restabelecimento das linhas de crédito para as exportações brasileiras. ?O valor deve surpreender o mercado, que esperava algo entre US$ 10 bi e US$ 20 bi. Isso acabará derrubando a taxa de risco Brasil e a cotação do dólar?, disse o economista. Segundo Heron do Carmo, o montante de dólares conseguido junto ao FMI aumentará e muito o cacife do Banco Central e propiciará relativa tranqüilidade para o mercado neste e no próximo ano. Trata-se do reconhecimento do FMI de que a economia brasileira é muito mais sólida hoje do que já foi no passado. A única coisa que nos falta ainda é crescimento do PIB, disse o economista. Para Heron do Carmo, a economia deve, a partir de agora, entrar em um período de reversão das ondas pessimistas.