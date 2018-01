Acordo do FMI com Argentina foi decisão política O acordo provisório que o Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou na última quinta-feira com a Argentina foi uma decisão política tomada contra a vontade dos técnicos da instituição. Na sexta-feira, enquanto funcionários argentinos comemoravam o acordo, que não envolve um centavo de dinheiro novo, como um marco de retorno do país ao mundo, o diretor-gerente do FMI, Horst Koehler, divulgou uma declaração calculada tanto para desestimular um indevido surto de euforia em Buenos Aires como para dar satisfação a seu staff, que, segundo fontes de organismos multilaterais, resistiu ao acordo até o final. "O programa de transição envolve riscos excepcionais para o Fundo, que estão delineados com o cuidado e a profundidade apropriada no relatório do staff (sobre as consultas do artigo IV)", afirmou Koehler, referindo-se à recente avaliação da evolução do quadro econômico argentino discutido na semana atrasada pela diretoria-executiva da instituição. É pouco usual o FMI chamar atenção para os perigos que suas decisões contêm para ele mesmo em anúncios de acordos com países membros. Os riscos "estão relacionados com a fragilidade da política macroeconômica e com os desafios políticos à sua implementação" afirmou Koehler, depois de explicar que recomendará o programa provisório à diretoria-executiva do Fundo na esperança de que ele ajude a manter a estabilidade macroeconômica alcançada nos últimos meses "no curso das próximas eleições presidenciais e reduza os riscos para reversões de política econômica". Mas, ao mesmo tempo, ele pediu aos diretores-executivos que, ao considerar a proposta do acordo - que permitirá à Argentina acertar pagamentos em atraso e pendentes até agosto com os organismos financeiros internacionais, entre eles o próprio Fundo -, eles "pesem esses riscos cuidadosamente e suas implicações para a Argentina, a região e para o próprio Fundo". Kohler afirmou que sua decisão de recomendar a aprovação do programa provisório à diretoria-executiva "é uma demonstração de boa fé da comunidade internacional ao povo da Argentina". Ele insistiu que "a chave para uma solução duradoura para as dificuldades atuais repousa nas ações que a Argentina tomar". O dirigente do FMI disse que espera que a contribuição da instituição sirva "como catalisador de um esforço de coesão por parte das autoridades da Argentina, as províncias, os legisladores e a sociedade civil para implementar plenamente o programa de transição". Leia o especial