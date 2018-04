Acordo do FMI não segura dólar O cenário político continua ofuscando os efeitos do acordo do Brasil com o Fundo Monetário Internacional (FMI) e mantém o investidor tenso e cheio de incertezas sobre o futuro da economia do País. Com isso, a trajetória do dólar é uma só: a alta. Os demais mercados acompanham. Segundo operadores, a urgência de dólar foi resolvida com o acordo, pois o Banco Central (BC) tem mais munição e vai usá-la, mas o mercado vai acompanhar de perto o noticiário sobre eleições e isso continua gerando volatilidade. Com as duas últimas pesquisas eleitorais, que mostraram Ciro Gomes (Frente Trabalhista) em segundo lugar com tendência de crescimento e José Serra (PSDB/PMDB) em terceiro lugar e perdendo cada vez mais votos, o mercado está começando a abandonar as esperanças de que o candidato governista consiga reverta o quadro. E é isso que está sendo embutido nas cotações. É essa falta de confiança numa transição de governo tranqüila, mesmo com o dinheiro do FMI, que mantém o mercado retraído. Ninguém acredita que nessas condições os bancos estrangeiros voltem a aumentar aplicações no Brasil, ou seja, que voltem a melhorar o fluxo de dólares ao País. Ao contrário, muitos acham que os estrangeiros vão aproveitar os recursos do Fundo para reforçar suas saídas do Brasil. E essa corrente cresce cada vez mais, afirmando, inclusive, que a crise será maior no futuro. Mas também há ponderações. Segundo especialistas ouvidos pela Agência Estado, os bancos estrangeiros vão diminuir suas posições em Brasil mantendo a oferta de linhas escassa e vendendo títulos, mas não vão fechar as portas e não devem causar pânico. Afinal, muitas dessas instituições têm grandes operações no País, inclusive, no mercado de varejo. Mas acredita-se que a crise só se agravará no futuro se a desconfiança atingir a população e ela se voltar para o dólar. Por enquanto isso está longe de ocorrer. Inclusive, desde o início da crise, o dólar comercial apresenta cotações superiores ao paralelo, o que demonstra que a demanda forte por moeda norte-americana está restrita à pessoa jurídica. No final desta manhã, o dólar paralelo valia R$ 3,067, com deságio de 1,54% sobre o comercial, que estava em R$ 3,115 (alta de 3,15%). No sentido de aliviar o mercado, o Banco Central continua trabalhando para aumentar a confiança dos investidores no prosseguimento da administração da economia depois da mudança de governo. O presidente do BC, Armínio Fraga, em entrevista dada esta manhã, voltou a lembrar que o superávit fiscal é um compromisso de lei, votado inclusive pela oposição. Disse também que o acordo com o FMI e o cumprimento do superávit permitirão queda na taxa de juros. A novidade citada por Fraga, no entanto, refere-se aos mecanismos que o BC estuda para garantir a disponibilidade de linhas de comércio exterior. Fraga falou sobre o assunto antes de o mercado abrir e agradou. Mais tarde, em palestra no Instituto Rio Branco em Brasília, Malan afirmou que o dinheiro do BID e do Bird pode ser usado para esse fim. Mas, por considerar que essas atuações ainda vão demorar, o mercado não reagiu a esses anúncios. Às 15h, o dólar comercial estava sendo vendido a R$ 3,1400; em alta de 3,97% em relação às últimas operações de ontem. Esse foi o valor máximo negociado ao longo do dia. O mínimo foi de R$ 3,0650. Com o resultado apurado agora, o dólar acumula uma alta de 35,58 % no ano e queda de 9,51 % em agosto. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagavam taxas de 23,500% ao ano, frente a 23,450% ao ano ontem. Já os títulos com vencimento em agosto de 2003 apresentam taxas de 27,150% ao ano, frente a 26,800% ao ano negociados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em queda de 2,42% em 9743 pontos e volume de negócios de cerca de R$ 279 milhões. Com o resultado de hoje, a Bolsa acumula uma baixa de 28,22% em 2002 e de 2,40% só em agosto. Das 50 ações que compõem o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa -, 6 apresentaram baixa. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - apresenta queda de 1,16% (a 8643,7 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York -cai 0,57% (a 1298,64 pontos). O euro opera em alta de 0,80%; sendo negociado a US$ 0,9786. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, fechou em queda de 374,63% (0,24 pontos). Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.