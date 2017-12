Acordo do Mercosul com andinos não fixa prazo para começar Os ministros de Relações Exteriores dos países do Mercosul (Brasil Argentina, Paraguai e Uruguai) e dos da Comunidade Andina de Nações (CAN - Peru, Equador, Venezuela, Bolívia e Colômbia) assinaram nesta terça-feira um acordo básico de livre comércio que ainda não tem data para entrar em vigor. "O acordo é o produto de um intenso e difícil processo de negociações de dois grupos de países, que têm interesses comuns", disse o chanceler uruguaio, Didier Opertti, que presidiu a cerimônia de assinatura. O ministro de Relações Exteriores do Equador, Patrício Zuquilanda, representando os países andinos, afirmou que, para esse bloco, o acordo significa um enorme passo para o progresso. "É uma estratégia para fortalecer os países da região para enfrentar os desafios da globalização", disse. O ministro brasileiro Celso Amorim disse que o acordo entre os dois blocos é um sonho de muitos anos. "Agora, claro temos de esperar como é que os negócios e o comércio vão se comportar. Mas sabemos que isso leva tempo", afirmou. Ele disse que o governo brasileiro colocou grande empenho nesse trabalho assim como fez para o fortalecimento do Mercosul. Na prática, segundo o chanceler, "com esses acordos, uma vez fechados os pequenos detalhes que ainda faltam, surgirá uma área de livre comércio em toda a América do Sul". Amorim disse que o Peru começou, a partir desta terça-feira, a ser membro associado do Mercosul, somando-se à Bolívia e ao Chile. "É um passo de integração realmente profundo que está surgindo na América do Sul, e isso é muito importante."