Acordo do setor elétrico depende de definição sobre baixa-renda O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), José Mário Abdo, disse que a homologação do acordo geral do setor elétrico será feita somente depois da decisão sobre a representação encaminhada à Agência pelo deputado José Carlos Aleluia (PFL/BA). O parlamentar, que foi relator da medida provisória do setor elétrico no Congresso, defende a idéia de que as 32 distribuidoras de energia que, com base em liminar conseguida na Justiça, não estão aplicando os novos critérios de definição do cliente de baixa renda não têm direito aos benefícios do acordo. Sem a homologação, as empresas não podem receber a segunda parcela do financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para cobrir as perdas com o racionamento de energia, uma vez que os valores da recomposição tarifária de cada empresa serão determinados pela Aneel. Segundo Abdo, a representação está sendo analisada pelas áreas jurídicas da Aneel e do Ministério de Minas e Energia em conjunto com a Advocacia Geral da União (AGU). A decisão sobre o assunto deve ser tomada antes do dia 31 de agosto, data prevista na lei do setor elétrico como prazo limite para a homologação. Esta mesma lei fixou um consumo de 80 KW/h por mês para definir o consumidor de baixa renda, que tem direito a uma tarifa mais barata de energia e está isento do seguro-apagão e da taxa extra. Abdo disse que, paralelamente à discussão do acordo geral do setor elétrico, o governo está buscando também uma solução para o problema dos prejuízos causados às distribuidoras de energia pelo aumento do número de consumidores considerados de baixa renda, que têm descontos nas tarifas. Segundo Abdo, a homologação seria facilitada com a solução dessa pendência. ?Nós entendemos, da parte da Aneel, que é relevante e urgente que se busque resolver a questão?, disse. Segundo Abdo, oito milhões de consumidores passaram a ter o benefício do ?baixa renda? com a definição do novo critério. Ele disse que é desejável que se solucione as duas pendências, porque isso atenderia às duas partes. ?Atende aos oito milhões de consumidores que gozarão do benefício de serem de baixa renda, como também atende às distribuidoras?, afirmou. O diretor-geral da Aneel voltou a dizer que a melhor solução é a constituição de um fundo e que a Agência é contra um aumento de tarifas para cobrir os prejuízos. ?A idéia da Aneel é de que não deve ser via tarifa?. Segundo Abdo, o problema afeta principalmente as distribuidoras das regiões Norte e Nordeste, que têm um número elevado de consumidores de baixa renda em suas áreas de atuação. A Cepisa, do Piauí, por exemplo, teria um impacto de 9% na sua receita. De acordo com Abdo, a decisão sobre a origem dos recursos, por se tratar de política energética e política econômica, será tomada pelo governo por meio do Ministério de Minas e Energia, e a Aneel será responsável pela regulamentação da medida. Os prejuízos, de maio até o fim deste ano, nos cálculos do diretor-geral da Aneel, podem chegar a R$ 250 milhões a R$ 300 milhões. Tarifa-fio A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) realizará, em 12 de setembro, audiência pública para a definição de uma metodologia de cálculo para a "tarifa-fio". A tarifa será cobrada sobre a utilização da malha de distribuição para o transporte de energia, informou a assessoria da agência. A audiência pública deverá ser realizada na sede da Aneel, em Brasília, às 13h30. Segundo a assessoria da agência, na proposta a ser apresentada, o reajuste da Tarifa de Uso dos Sistemas de Distribuição (TUSD), a nomenclatura oficial da "tarifa-fio, será atrelado ao aumento anual das tarifas de fornecimento das distribuidoras. O objetivo é evitar que uma defasagem entre os reajustes provoque distorções de sinais para os consumidores. A Aneel propõe ainda que a estrutura da TUSD seja reavaliada também na data da revisão tarifária ordinária das concessionárias de distribuição. Retorno A definição da "tarifa-fio" é considerada essencial pelas empresas do setor elétrico, já que determinará o retorno financeiro da atividade de distribuição de energia no novo modelo do setor elétrico. Executivos de empresas distribuidoras vinham pleiteando maior agilidade na definição da TUSD, para poderem definir os seus investimentos. O novo modelo estabeleceu uma cisão da área de distribuição, na forma como era concebida no modelo estatal, com a criação da área de comercialização e com a limitação da atividade de distribuição ao transporte de energia de baixa tensão na malha de fios pertencentes às distribuidoras e ao rebaixamento da tensão da eletricidade que vem das geradoras. O novo modelo do setor estabelece também que a atividade de distribuição, assim como a transmissão de energia, será regulada, reservando-se a competição por preços às comercializadoras e geradoras de energia.