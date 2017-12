Acordo entre Brasil e China inclui até minissérie na TV O esforço brasileiro para transformar a China num parceiro comercial estratégico já começou a dar resultados concretos. Ao final do seminário "Brasil-China - Conquistas e Desafios na Construção de uma Parceria Estratégica" foram assinados sete contratos comerciais. Em apenas um deles foi divulgado o valor. Trata-se do contrato de financiamento de US$ 10 milhões entre a Companhia Siderúrgica do Pará (Cosipar) e o China Eximbamk, para a aquisição de equipamentos chineses que serão utilizados na construção da Usina Siderúrgica do Estado. A parceria Brasil-China avança ainda na área cultural. A Agência de Promoção de Exportações do Brasil (Apex), o Banco do Brasil, a Petrobrás e a Nhock Produções vão se unir para a co-produção de uma minissérie de 20 capítulos, intitulada "O Amor do Outro Lado da Terra", que vai mostrar os aspectos relevantes das duas culturas. Também foi firmado contrato de joint venture para a fabricação de vagões ferroviários no Estado do Espírito Santo. Também foram assinados acordos para a exploração de mina de carvão antracito na China, memorando de entendimento entre a Vale do Rio Doce e a Aliminium Corporation of China para a construção de uma refinaria em Barcarena, no Pará. Foi assinada a ratificação da intenção de firmar um acordo de cooperação entre a Petrobrás e a empresa similar chinesa Sinopec para implementação do projeto do gasoduto Gasene. A cooperação estratégica se estende à área elétrica. Acordo firmado entre a Eletrobrás, Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, Citic Groupe e o China Development Bank tem por objetivo contruir empreendimentos de geração e transmissão de energia elétrica no Brasil. ACORDOS COM A CHINA Entre o governo brasileiro e o governo chinês:. 1 Tratado de extradição entre Brasil e China. 2 Acordo de cooperação no combate ao crime organizado transancional. 3 Protocolo complementar de cooperação para construção do satélite CBERS 2B. 4 Protocolo de cooperação para comercializar imagens produzidas pelo satélite. 5 Memorando de entendimento para cooperação na área industrial, incluindo etanol. 6 Protocolo de quarentena e condições sanitárias para exportação de frango brasileiro para a China. 7 Protocolo de quarentena e condições sanitárias para exportação de carne bovina do Brasil para a China. 8 Protocolo de quarentena e condições sanitárias e veterinárias para exportação, da China para o Brasil, de carne de ave processada termicamente. 9 Protocolo de quarentena e condições sanitárias e veterinárias para exportação, da China para o Brasil, de carne suína termicamente tratada. 10 Memorando de entendimento para facilitação de viagens de turistas chineses para o Brasil. 11 Memorando de entendimento na área de comércio e investimento, em que o Brasil reconhece a China como economia de mercado. Entre os setores privados brasileiro e chinês: 1 Cooperação no projeto do gasoduto Gasene, entre o Eximbank da China, a China Petrochemical Corporation (Sinopec), o BNDES e a Petrobrás. 2 Acordo entre a Vale do Rio Doce, a Yongcheng Coal and Eletricity e a Shanghai Baosteel. 3 Joint venture para produção de alumina entre a Vale do Rio Doce e a Aluminium Corporation of China. 4 Joint venture para produção de vagões ferroviários entre a Zhuzhou Rolling Stock Works, a Mistui e o Consórcio Metalmecânico do Espírito Santo. 5 Acordo básico entre a Eletrobrás, a Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica, a Citic Group e a China Development Bank. 6 Compra de equipamentos chineses pela Cosipar, financiada pelo Banco de Importação da China. Fonte: Palácio do Planalto