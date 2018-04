Acordo entre Brasil e México deve ser restrito O acordo comercial que o Brasil está negociando com o México deverá ser restrito, compreendendo a redução de tarifas em menos de mil itens."Estamos pretendendo fazer um acordo pequeno, em torno de 800 posições tarifárias, que deverá envolver basicamente os setores químico e automotivo, além de alguns produtos agroindustriais e de fibras têxteis", disse Rosária Costa Batista, chefe do Departamento de Negociações Internacionais do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC). "A proposta do Brasil era bem mais ampla, mas os mexicanos não topam negociar setores que são de interesse nosso, como papel, alumínio e têxtil." Os ministros do Desenvolvimento, Sérgio Amaral, e das Relações Exteriores, Celso Lafer, defendem a negociação de um acordo amplo, que contemple de 2 a 3 mil posições tarifárias. Porém, no nível técnico os negociadores enfrentam dificuldades de chegar a um consenso. Há mais de dois anos que as duas maiores economias da América Latina tentam assinar um acordo bilateral. A última rodada de negociações começou em fevereiro de 2000 e tinha por objetivo reduzir tarifas de mais de 2 mil itens. No decorrer das negociações, porém, a pauta foi reduzida a 900 posições tarifárias. Depois de 16 meses de intensas rodadas, o acordo foi abandonado devido a um impasse com 18 posições, a maioria referente a produtos do setor químico. A proposta de 800 posições tarifárias que o Brasil levará à mesa de negociações no fim do mês não será muito diferente da que foi apresentada no ano passado. "Houve muito pouca alteração", diz Rosária. A retomada das negociações com o México foi motivada pela aproximação do vencimento do acordo automotivo, vigente desde 2000 e que termina no próximo mês. Para renová-lo, segundo fontes no Itamaraty, o governo mexicano colocou como condição sua ampliação para outros setores. "Não há nada definido", diz o cônsul do México em São Paulo, Salvador Arriola. "Só com o desenrolar das negociações é que ficará claro quão amplo será o acordo." O ministro Amaral está pressionando para que o acordo seja desenhando até o fim de abril ou início de maio. Para isso, ele está planejando uma viagem de promoção comercial com empresários à Cidade do México. Ele quer aproveitar a visita para voltar de lá com o acordo bilateral assinado. Setor químico O governo tem se reunido regularmente com representantes do setor privado para definir a posição brasileira. Convocado para apresentar uma contra-proposta que ajude a eliminar os entraves da última negociação, o setor químico não conseguiu avançar muito. Trata-se de um setor em que o Brasil tem um déficit comercial de US$ 112 milhões com o México. "Não foi possível ir muito além do oferecido na última etapa de negociações. O setor não vê como aprofundar o comércio com vantagem para o Brasil", afirma o presidente da Abiquim (Associação das Indústrias Químicas), Guilherme Duque Estrada de Moraes. Nesta segunda-feira, será a vez da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) ir a Brasília para uma reunião com o ministro Amaral. Levantamento do Ipea mostra que um acordo comercial com o México pode elevar, no curto prazo, a participação brasileira nas importações mexicanas de 0,8% a 2,7%. O sucesso do acordo automotivo dá a dimensão do potencial: de 1999 a 2001, as exportações do Brasil para o México saltaram de US$ 496 milhões para US$ 1,1 bilhão e a balança é favorável ao Brasil em US$ 905 milhões.