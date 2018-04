Acordo entre Casa Branca e Senado facilita "fast track" A Casa Branca e os líderes dos dois partidos no Senado norte-americano chegaram a um acordo sobre um pacote de auxílio aos trabalhadores que o Partido Democrata (de oposição ao presidente George Bush) impôs como condição para aprovar a autoridade de promoção comercial, conhecida como "fast track" (autorização para que o presidente negocie acordos comerciais com outros países sem permissão prévia do Congresso). O acordo saiu depois de semanas de negociações. De acordo com o líder da maior ia no Senado, Thomas Daschle (Democrata-Dakota do Sul), o acordo prevê a concessão de assistência social a 65 mil trabalhadores demitidos em razão de reduções de barreiras comerciais; esses trabalhadores e outros também receberão mais benefícios de saúde.