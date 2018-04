Acordo entre Força e Febraban flexibiliza consignado A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e a Força Sindical assinarão amanhã, na sede da entidade bancária, protocolo para a prorrogação do pagamento de crédito consignado tomado por trabalhadores da iniciativa privada. A medida é fruto de negociações entre a Febraban e o grupo sindical com o objetivo de reduzir os impactos da crise econômica entre os trabalhadores. O protocolo prevê que, caso haja um acordo trabalhista para redução ou suspensão temporária de salário, os pagamentos das prestações do consignado também poderão ser reduzidos ou suspensos no mesmo período. Ainda segundo o documento, toda vez que for firmado um acordo de suspensão do contrato ou de redução da jornada de trabalho, a empresa deverá enviar ao banco responsável uma base de dados com descontos em folha de pagamento referentes ao crédito consignado, o que orientará o reescalonamento dos pagamentos do empréstimo.