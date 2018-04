Acordo entre Yahoo e Microsoft pode sair A Microsoft e o Yahoo estão perto de fechar um acordo no mercado de busca online e publicidade, que poderia ser anunciado na próxima semana, de acordo com o blog AllThingsDigital. As duas empresas vêm conversando sobre uma cooperação há meses, depois que a oferta de compra do Yahoo pela Microsoft foi rejeitada em 2008 e a tentativa do Yahoo de fechar parceria com o Google não avançou por questões regulatórias.