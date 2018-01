Acordo EUA-Chile não será paradigma para Alca, diz PT O governo Luiz Inácio Lula da Silva não aceitará que os termos do acordo de livre comércio fechado na madrugada de quarta-feira, entre os Estados Unidos e o Chile, sirva como "paradigma" para as negociações da Área de Livre Comércio das Américas (Alca). O recado foi dado hoje pelo secretário de Cultura da Prefeitura de São Paulo, Marco Aurélio Garcia, que teve um encontro de quase duas horas com o ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer - a primeira reunião formal entre um assessor próximo do presidente eleito com autoridades diplomáticas. Garcia deixou o Itamaraty insistindo que não será indicado para o posto de chanceler. "O acordo entre o Chile e os Estados Unidos é um problema bilateral. Só esperamos que não se torne o paradigma para as próximas negociações da Alca", afirmou. Até o momento, os dois países ainda não assinaram o documento final e nem mesmo marcaram a data para fazê-lo. Há indicações, entretanto, de que os chilenos tenham feito concessões mais amplas que as inicialmente anunciadas nas áreas de investimento e de propriedade intelectual e recebido, em troca, ganhos reduzidos em acesso a mercados. Essa possibilidade gera preocupação ao Brasil e a seus sócios do Mercosul. Segundo Garcia, sua reunião com Lafer teve o objetivo de "resolver problemas" ainda não tratados pela equipe de transição. Suas conversas, conforme relatou, giraram em torno da situação da América do Sul, em especial a crise política na Venezuela, e a indicação da juíza brasileira Sylvia Helena de Figueiredo Steiner para o Tribunal Penal Internacional, que é apoiada também por Lula. As negociações em torno dessa indicação devem começar em janeiro e ser concluídas no mês seguinte. Para a questão da Venezuela, Garcia indicou que o novo governo seguirá a mesma linha de ação da atual administração. Ou seja, apostará na missão negociadora liderada pelo secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Cézar Gavíria, e manterá a tradicional posição de não intervenção do Brasil em questões internas de países vizinhos. O mesmo conceito contrário à intervenção brasileira deverá ser aplicado à Colômbia. "Estamos interessados no processo de paz. Mas não vamos transigir em qualquer questão relacionada com fronteiras da Colômbia com o Brasil", afirmou. Chanceler Logo depois de ter visitado a galeria de fotos dos ex-chanceleres, ao lado de Lafer, Garcia enfatizou que não substituirá o atual chanceler, no governo Lula. Mas evitou apontar quem poderá ser indicado para o posto e mesmo se o nome do embaixador do Brasil em Londres, Celso Amorim, será confirmado. Garcia tampouco mencionou quais serão suas atribuições no novo governo. O atual secretário de Cultura de São Paulo é apontado como o futuro assessor internacional do Palácio do Planalto, porém com funções mais abrangentes que as convencionais do cargo. "O ministro (das Relações Exteriores) será anunciado em breve, e não serei eu. Vou ser o que o Lula anunciar, mas não o seu chanceler", afirmou. Garcia ainda afirmou que o aval de Lula aos embaixadores indicados pelo presidente Fernando Henrique Cardoso para postos no exterior será decidida depois de 1º de janeiro. Os nomes de 17 diplomatas de carreira foram encaminhados para a aprovação da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Embora uma parte já tenha recebido essa aprovação, a transferência do grupo ainda dependerá da decisão do novo governo. Garcia ainda afirmou que Lula deverá indicar políticos para o comando de embaixadas do Brasil, em número equivalente ao da atual gestão. Nos últimos oito anos, o Palácio do Planalto fez oito indicações políticas. Atualmente, apenas cinco continuam nos postos.